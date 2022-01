| Foto: Divulgação

Governadores não aceitam inclusão do ICMS em PEC sobre combustíveis

Para o presidente do Fórum dos Governadores do Brasil, Wellington Dias, é inaceitável a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que está sendo preparada pelo Governo Federal com a inclusão do ICMS na estratégia para reduzir o preço dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia elétrica no país.

A PEC concede aos governadores autoridade para reduzir o ICMS temporariamente, o que os chefes executivos estaduais não aceitam, a não ser mediante uma fonte de compensação, como reza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Estamos abertos ao diálogo e queremos ajudar na solução, mas não podemos apoiar decisões demagógicas ou de pura birra com os governadores e prefeitos”, declarou Wellington.

David acelera

Por meio da Semsa, o prefeito David Almeida pisa no acelerador para impulsionar a vacinação contra a Covid-19 da população geral de 11 anos, estimada em 39 mil crianças.

Estão sendo atendidos os públicos contemplados no grupo 2 (indígenas e quilombolas), grupo 3 (crianças que vivem em instituições de longa permanência, como abrigos e orfanatos) e grupo 4, formado pelas crianças da população geral de 5 a 11 anos, estas vacinadas de modo escalonado, sendo uma idade por vez.

Além das crianças de 11 anos, continuam a ser vacinadas as do grupo 1 (comorbidades e deficiências) nos quatro pontos de atendimento exclusivo da Semsa.

Mais leitos de UTI

O governador Wilson Lima anunciou a abertura de mais 56 leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid-19 no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz.

Segundo ele, a partir de 1⁰ de fevereiro, mais 30 leitos de UTI da unidade serão ativados especificamente para o tratamento de pacientes com a doença.

Wilson, que visitou o hospital na última terça-feira, também assegura a oferta de cirurgias eletivas, consultas e exames no Delphina.

PF aperta o cerco

A Polícia Federal do Amazonas já está apurando o incêndio de um helicóptero do Ibama ocorrido na madrugada de segunda-feira (24) no Aeroclube do Amazonas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os vídeos das câmeras de monitoramento do aeródromo já foram enviados à PF para identificar a placa e os ocupantes de um veículo suspeito que estava no Aeroclube na ocasião da ocorrência.

Incêndio criminoso

A SSP-AM desconfia de ter sido criminoso o incêndio do helicóptero pertencente ao Ibama.

A suspeita é de que o ato possa estar associado a uma ação de vingança de garimpeiros contra a PF e o Ibama por conta de operações desses órgãos contra o contrabando de ouro no Vale do Rio Madeira.

Omar tranquilo

O senador Omar Aziz (PSD-AM) continua em casa, se recuperando de Covid-19. Ele passa bem, sentindo apenas sintomas leves da doença.

O senador moveu ação judicial contra um jornalista que no Twitter o acusou de não possuir comprovante de vacinação. “Ele vai responder na Justiça por espalhar informação falsa e difamatória. A internet não é terra sem lei”, disse Omar no Twitter.

O senador assegura estar imunizado com duas doses de vacina contra a Covid.

Professores em guerra

Professores do magistério público das escolas básicas de todo o país se articulam por reajuste salarial com base na Lei 11.738/2008, a “Lei do Piso” salarial nacional.

Preocupado com o movimento, o Governo Federal admite editar uma Medida Provisória para alterar as regras do jogo e barrar o reajuste.

A categoria ameaça judicializar a questão se o reajuste não for concedido.

O último aumento

O último aumento do piso dos professores aconteceu em 2020. Se o cálculo seguisse o INPC, seria de 4,6%. Para 2022, o percentual calculado é de 33,23%.

Os dois milhões de docentes da educação básica pública estão ligados a estados e prefeituras.

A estimativa é de que o reajuste promova um impacto de R$ 30 bilhões apenas nas finanças municipais, afirma a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

PDT na sexta-feira

Sob o comando do interventor Flávio Pércio Zacher, a Comissão Provisória do PDT vai se reunir na próxima sexta-feira (28) para decidir como será a execução do processo de reorganização da legenda no Estado.

A Comissão foi uma exigência de um grupo do partido encaminhada ao presidente nacional do PDT Carlos Lupi em agosto do ano passado. Para os membros do grupo, ou a legenda se reestrutura ou enfrentará um fiasco eleitoral nas urnas de outubro vindouro.

Exame obrigatório

De acordo com a SES-AM, o exame para checar níveis de vitamina D no organismo agora é obrigatório.

A pediatra Jackeline Galdino afirma que a substância é importante para fortalecer o sistema imunológico de doenças, como a Covid-19. No entanto, a vitamina deve ser consumida de forma moderada, evitando o excesso, que pode prejudicar a saúde.

Provas garantidas

A UEA confirma, para os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, a aplicação das provas do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Conforme o reitor Cleinaldo de Almeida Costa, a análise dos indicadores epidemiológicos da Covid-19 revela tendência de declínio e estabilidade de casos da doença para o mês de fevereiro, o que permitirá a realização do processo com a devida segurança.

CNH Social

Começa hoje a entrega da documentação para os selecionados na segunda lista do projeto “CNH Social” em Manaus e em outros 15 municípios.

Os documentos devem ser entregues na sede do Detran-AM, em Manaus, e nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) de cada município.

Os documentos a serem apresentados são: RG ou CNH, comprovante de residência, e título de eleitor ou comprovante de quitação eleitoral.

Olavo de Carvalho

Considerado o “guru do bolsonarismo”, o escritor Olavo de Carvalho morreu na noite de segunda-feira (24), aos 74 anos.

Natural de Campinas (SP), Olavo ganhou projeção ao publicar vídeos e livros rejeitando veementemente pautas associadas às militâncias de esquerda. Ele morreu de Covid-19, conforme sua filha Heloísa Carvalho.

O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do “guru” nas redes sociais.

“Senadoreszinhos”

Após o reconhecimento internacional da proxalutamida, o presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau, exige que a CPI da Covid do Senado divulgue um pedido formal de desculpas pelas críticas infundadas ao medicamento.

Nicolau mencionou os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Otto Alencar (PSD-BA) como os parlamentares mais ácidos nos ataques ao medicamento. “São uns senadoreszinhos”, disse ele.

