A desumanidade não é mais exceção em tempos de barbárie

Em pleno século XXI, estudos e pesquisas demonstram não haver mais diferença entre a violência praticada contra a mulher dos maus tratos contra animais, crianças e pessoas idosas. A sociedade, realmente, está desequilibrada e parece caminhar para o mais completo estado de barbárie dada a decadência dos valores morais.

Um triste e revoltante mau exemplo desse estado de violência aconteceu no município de Parintins, no Baixo Amazonas, no domingo (23), quando, alertados por denúncia de um casal, policiais encontraram em uma residência dois cães amarrados com fios de aço, desnutridos e com sinais de violência.

A fêmea foi encontrada morta, enquanto o cão sobrevivente foi entregue aos cuidados da Associação Patinhas Unidas (APUP), que se responsabilizou pelo tratamento do animal até ele ficar apto para adoção.

Conforme o gestor da ONG, Pedro Miguel Souza, um dos proprietários dos animais, já foi localizado e preso. A outra implicada, uma mulher, que seria esposa do acusado, disse a polícia que estava viajando e que não tinha nada a ver com os maus tratos aos animais.

O cão sobrevivente, da raça pitbull, foi diagnosticado com TVT (doença sexualmente transmissível que causa tumores em cães). A deputada estadual Joana Darc (PL), conhecida como “protetora dos animais”, já se mobilizou junto à polícia e ao Poder Judiciário para que o casal responda pelo crime cometido contra os dois animais, inclusive, envolvendo um óbito. Violência é sempre violência, seja contra a mulher ou contra animais, crianças e adolescentes.

