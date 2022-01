Candidato a presidência do Avante é fenômeno nas redes

| Foto: Divulgação

Candidato a presidente do Avante é um fenômeno nas redes sociais

Com 13 milhões de seguidores nas redes sociais, o deputado federal André Janones (MG) será o candidato do Avante à Presidência da República. O lançamento da pré-candidatura acontecerá no sábado (29), em Recife.



Além da grande quantidade de seguidores, ele consegue realizar lives que alcançam 20 milhões de visualizações, o que em dezembro passado lhe propiciou 2% na pesquisa de intenção de voto feita pelo IPEC, empatando com João Dória (PSDB) e superando Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD).



"Vamos andando passo a passo. A meta é chegar a 7% em maio e estar em terceiro lugar em agosto", disse Janones à Folha de São Paulo. No Amazonas, a maior expressão do Avante é o prefeito de Manaus, David Almeida.



“Questão de honra”



Para o governador Wilson Lima, a construção de um Terminal Pesqueiro, com entrega ainda este ano aos pescadores, "é uma questão de honra.



Com 50 milhões em caixa para bancar as obras, ele assegura que o Governo do Estado dará total atenção ao empreendimento. Só falta os pescadores definirem o local onde será construído o Terminal.



Cidades Inteligentes



A Prefeitura de Manaus intensificou ontem suas tratativas com Israel visando a implantação de uma moderna tecnologia estrangeira no processo de integração das principais áreas da gestão educacional na capital do Amazonas.



O titular da Semtepi, Radyr Júnior, acompanhou a comitiva israelense na visita ao Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.



Na ocasião, os israelenses apresentaram ideias e mecanismos de alta tecnologia que deverão ser aplicados no projeto Cidades Inteligentes, da administração David Almeida.



Negócios de 17 milhões



A Norpolim Nordeste Polímeros Indústria e Comércio de Termoplástico vai investir R$ 17 milhões nos próximos três anos no Amazonas.



A confirmação foi feita ontem por representantes da empresa à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).



A empresa, pertencente ao grupo Plasvan, que é referência no setor de termoplásticos no país, vai investir inicialmente R$ 6,5 milhões em máquinas, equipamentos e instalações industriais, e vai gerar 100 novos postos de trabalho diretos.



FIEAM elogia Jaiza



Em nota à coluna, o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo, disse que a juíza federal Jaiza Fraxe acertou ao contemplar liminar da Moto Honda garantindo à empresa a continuidade no fluxo de liberação das importações nos recintos alfandegados do Porto e do Aeroporto de Manaus.



“A decisão da magistrada foi acertada, pois demandas administrativas dos funcionários da Receita Federal com a União não podem prejudicar as empresas importadoras e exportadoras que geram empregos, renda e tributos para a sociedade como um todo”, destacou Nelson.



Mottu em Manaus



Uma das maiores plataformas de aluguel de motos para o delivery no país, a Mottu deverá se instalar em Manaus neste final de janeiro, de acordo com o seu proprietário Rubens Zanelatto.



Sediada em São Paulo, a empresa vê Manaus como um mercado bastante atraente para o aluguel de motos.



A Mottu fechou o ano de 2020, em plena pandemia, faturando cerca de R$ 1 milhão/mês, com mais de mil motos alugadas na capital paulista.



Mais empregos



Para o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo, a chegada da Mottu a Manaus “é bem-vinda” por elevar a competitividade e melhorar o serviço ofertado aos consumidores, além da geração de emprego.



“A vinda da empresa é bem-vinda, é salutar, pois possibilita às pessoas que estão sem emprego formal e que querem auferir um rendimento para o sustento de sua família, possam alugar um veículo de duas rodas e começar a trabalhar”, enfatiza o líder empresarial.



Dose de reforço



Nas redes sociais, o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, insiste em conclamar a população para não esquecer a dose de reforço a fim de completar o esquema de vacinação contra a Covid-19.



Completar o esquema vacinal com a 1ª e 2ª doses e tomar a dose de reforço (3ª dose) é a principal arma contra complicações que podem ser causadas pela Covid, diz Anoar.



Inferno de Moro



No Podemos já existe uma grande insatisfação de parlamentares que começam a avaliar a possibilidade de uma debandada caso o pré-candidato da legenda, o juiz Sérgio Moro, não melhore sua posição nas pesquisas eleitorais até fevereiro.



Moro encalhou nos 8% das intenções e, por isso, alguns aliados já especulam sobre a busca de uma nova alternativa com relação à disputa presidencial.



A negociação para que a União Brasil apoie o ex-ministro da Justiça esbarra no seu fraco desempenho nas pesquisas.

Estagiários



Será de um ano a duração do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado entre a Prefeitura de Manaus e o TCE-AM visando a seleção de estagiários para atuarem nos órgãos e entidades municipais.



O TAG também possibilitará a contratação de mediadores para a educação especial no âmbito da Semed, destaca o titular da pasta Pauderney Avelino.



Piscicultura forte



Neste ano de 2022 o governador Wilson Lima afirma que manterá a piscicultura como uma das prioridades do Estado.



Em 2019, a Sepror distribuiu mais de 3,7 milhões de alevinos a cerca de 2.800 piscicultores da capital e do interior. Em 2020, 1.401.000 alevinos foram repassados a 815 produtores, e em 2021 foram 850.000 alevinos entregues a 700 piscicultores.



Agora, Wilson quer avançar e alcançar um número maior de beneficiados.



Crise de leitos

Números do Observatório Covid Fiocruz apontam uma nova crise de leitos de UTI no país por causa da Covid-19.



A explosão dos casos de Ômicron já afeta sete unidades federativas onde a ocupação de leitos de UTI ultrapassa 80%. São elas: Distrito Federal, mais Espírito Santo (80%), Goiás (82%), Mato Grosso do Sul (80%), Pernambuco (81%), Piauí (82%) e Rio Grande do Norte (83%).



Em São Paulo, a ocupação é de 65% no Estado e de 71% na capital. No Rio, 62% no Estado, sendo 96% na capital.



Farra dos partidos



Levantamento realizado pelo jornal O Estadão aponta que os R$ 5,96 bilhões previstos para o financiamento de campanhas políticas e o custeio das agremiações partidárias neste ano eleitoral representam uma verdadeira farra de dinheiro público em favor das legendas.



O valor equivale a 46,5% de todos os recursos do Tesouro direcionados aos partidos na última década. Trata-se de um aumento real de 92,5% em relação às eleições de 2018.



Ataques às urnas



Um bom exemplo da seccional paulista da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) poderia ser repetido no Amazonas.



Lá, a entidade criou um observatório sobre a questão e um disque-denúncia para monitorar, investigar e coibir ataques de candidatos às urnas eletrônicas na campanha eleitoral de 2022.