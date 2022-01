Quem era Olavo de Carvalho

| Foto: Divulgação

Jornalista, escritor, ensaísta, filósofo, ex-guru do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse era o homem Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, falecido na última terça-feira, nos Estados Unidos, em consequência da Covid-19, conforme admitiu sua família.

Na internet, houve um verdadeiro furor de indivíduos esquerdistas, ou simplesmente despeitados e preconceituosos, que manifestaram regozijo com a morte de Olavo, autor de obras como “O imbecil Coletivo: Atualidades Inculturais Brasileiras”, livro datado de 1996 em que criticou, de forma ácida, o meio cultural e intelectual brasileiro. Note-se que essa obra, dentre tantas que Olavo criou, chegou a merecer elogios do jornalista esquerdista Paulo Francis e do economista, ministro da Fazenda da Ditadura Militar de 1964, Roberto Campos, que classificou Olavo como "filósofo de grande erudição".

Mas, nas redes sociais, um exército de supostos inimigos ideológicos de Olavo comemorou a morte do escritor de modo vil, chulo e zombeteiro, como quem se diverte com a chegada ao inferno de um assecla de Satanás. Na década de 40, grupos de italianos procederam assim em relação ao ditador Benito Mussolini.

A propósito do festival de iniquidades veiculadas nas redes, exaltando a morte de Olavo, o jornalista e professor da ECA-USP Eugênio Bucci escreveu no jornal O Estado de São Paulo: “Se a morte de alguém, seja esse alguém quem for, é motivo para o nosso regozijo mais ostensivo, a que teremos nos reduzido?”

Segundo Eugênio, em vez de sobriedade, as manifestações contra Olavo nas redes foram eivadas de ódio deliberado contra um homem que, inclusive, em 1968 era filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e cujo caixão não poderia ter sido tão tripudiado. Ele merecia respeito.

Leia mais:

CONTEXTO: Twitter exclui postagens de Malafaia, MS se posiciona e mais

EDITORIAL: A vacina é tudo