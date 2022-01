Pandemia coloca igrejas em crise financeira

| Foto: Reprodução

Igrejas em crise

Na opinião de vários órgãos internacionais, muitas igrejas poderão se fundir ou encerrar suas atividades neste ano de 2022 em razão da pandemia.

A decretação de lockdowns e a paralisação de cultos desde 2020 forçaram o afastamento de fiéis que, após a flexibilização das restrições, não retornaram aos templos, mergulhando as instituições em crises financeiras.

Os fiéis passaram a cultivar as atividades on-line, com muitos aproveitando para se desligar de vez das igrejas.

Apesar da fase vermelha, cirurgias eletivas continuam no Delphina Aziz

Segundo o secretário estadual de Saúde, Anoar Samad, a realização de cirurgias eletivas no Hospital Delphina Aziz vai continuar ocorrendo apesar do Amazonas viver a fase vermelha da Covid-19.

Falando a um órgão de imprensa na manhã de ontem, o titular da SES-AM disse que a pandemia no atual estágio é diferente do quadro vivido no mesmo período em 2021.

Hoje, o baixo número de óbitos e o fato de as novas infecções por coronavírus não apresentarem letalidade, graças a vacinação, permitem que a rede estadual de saúde enfrente as demandas de pacientes de Covid-19 enquanto atende também outras doenças.

Mais 56 leitos

Na última terça-feira (25), o governador Wilson Lima anunciou a abertura de mais 56 leitos no Delphina Aziz para atender exclusivamente casos de Covid-19.

Ele anunciou também que, a partir de 1⁰ de fevereiro, mais 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Delphina serão ativados especificamente para o tratamento de pacientes com Covid.

Na ocasião, Wilson garantiu a oferta de cirurgias eletivas, consultas e exames na unidade de saúde que agora vai contar com 276 leitos, sendo 196 clínicos e 80 UTIs, para o atendimento a pacientes com Covid. Ao todo, serão 438 leitos ativos.

Filas zeradas

A despeito da pandemia, o Governo do Estado zerou a fila de cirurgias e consultas em várias especialidades como ginecologia, proctologia, neuropediatria, gastroenterologia infantil e cirurgias de pterígio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

A SES-AM também reduziu o tempo de espera referente aos procedimentos cirúrgicos de catarata e nas especialidades médicas de urologia e proctologia.

Contratação temporária

O TCE-AM anulou ato do conselheiro Josué Neto e liberou o edital da SES-AM para a contratação temporária de servidores de saúde.

Conforme a SES, de 1.309 trabalhadores já contratados, 102 são pessoas portadoras de deficiência.

O processo das contratações poderá agora seguir em frente sem qualquer óbice, diz o TCE.

Fraxe acompanha

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, acompanhou ontem a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos da etnia warao e também em crianças de 6 a 9 anos, sem doenças preexistentes.

A vacinação nos abrigos dos indígenas warao, na região do Tarumã, foi feita por uma equipe itinerante Semsa, que atendeu 55 crianças na faixa etária contemplada.

33,2% aos professores

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou ontem a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder o reajuste salarial, na ordem de 33,2%, a todos os professores do país.

O presidente disse a apoiadores que vai reajustar o piso salarial da categoria em 33,2%, o que elevará o valor mínimo dos vencimentos de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34, uma alta bem maior do que os 7,5% negociados anteriormente entre os ministérios da Economia e da Educação e os estados e municípios.

Máscaras

Pesquisa do Instituto Max Planck, da Alemanha, diz que as máscaras N95, padronizadas no Brasil com a sigla PFF2, são as mais eficientes contra a variante Ômicron do coronavírus.

As máscaras de pano, segundo a pesquisa, não protegem contra a nova cepa.

As PFF2, que possuem alto poder de filtrar partículas virais, são as mais recomendadas para uso em ambientes fechados, como no transporte público, oferecendo quase 100% de proteção.

Capital indígena

Detentor da maior reserva de nióbio do mundo, o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é a capital estadual dos povos indígenas.

Aprovado em dezembro passado pela Assembleia Legislativa (Aleam), o projeto de lei do deputado Tony Medeiros (PSD) ganhou destaque no jornal O Globo.

O município, que é referência turística no Estado, possui mais de 40 mil habitantes, dos quais 90% são indígenas que cultivam os idiomas português, nhengatu, tukano e baniwa.

São Gabriel “é acidade dos brasileiros originais”, afirma Tony.

Menos cristãos

Nos EUA, o World Values Survey atesta a diminuição de cristãos na ordem de 82%, em 2000, para menos de 75%, em 2020.

A Covid mudou tudo entre os americanos, que exigem que as instituições religiosas sejam criativas para atrair mais fiéis, já que o refúgio em músicas e às louvações on-line são mais importantes do que o comparecimento presencial a cultos.

Aversão aos dogmas

Em pesquisa do Barna Group com cristãos praticantes nos EUA, 14% responderam que haviam mudado de igreja; 18% que frequentavam mais de uma igreja; 35% que iam somente à igreja que já frequentavam antes da pandemia; e 32% que pararam de ir à igreja.

A crise colocou em polvorosa as organizações religiosas que admitem agora a possibilidade de fusão como desesperado meio de sobrevivência.

Por séculos, as religiões acumularam riquezas terrenas na forma de imóveis. O Vaticano possui milhares de edifícios, alguns nas mais requintadas regiões de Londres e Paris. Mas, agora, com a pandemia, as igrejas precisam se reinventar, dizem os especialistas.

Direitos do consumidor

Duas leis oriundas de projetos apresentados pelo presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), foram sancionadas pelo governador Wilson Lima, garantindo mais direitos aos consumidores de internet e TV por assinatura.

A Lei 5.576/2022 obriga as empresas que fornecem serviços de TV por assinatura e internet - como a Tim e Claro, por exemplo - abatam do valor da fatura as horas ou dias em que o serviço foi interrompido.

A lei 5.779/2022 assegura aos clientes serem informados, em tempo real acerca da redução da velocidade de conexão da internet.

Narcossubmarino

Na BBC News Mundo, a jornalista Irene Hernández Velasco contou a saga de três indivíduos que cruzaram o Atlântico a bordo de um submarino carregado de droga.

O narcossubmarino atravessou a América do Sul, passando pelo Amazonas, até a Europa, na Espanha, onde os traficantes acabaram presos em 2019. Eles transportavam 152 fardos e aproximadamente 3 mil quilos de cocaína, uma quantidade de droga com valor estimado em 100 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 600 milhões.

Leia mais:

Ministro Paulo Guedes pior que a vacina

Queiroga conclama população a reagir contra baixa vacinação