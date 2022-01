| Foto: Divulgação

David Almeida participa do lançamento de Janones à Presidência da República

O prefeito de Manaus, David Almeida, participa, na manhã deste sábado, do lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Janones (MG) à Presidência da República pelo Avante.

David se diz otimista com a pré-candidatura depois que Janones alcançou 2% nas pesquisas de intenções de voto realizadas em dezembro do ano passado, e também por conta da alta projeção do parlamentar nas redes sociais, onde ele possui 13 milhões de seguidores.

No levantamento popular de dezembro, Janones superou pré-candidatos como Simone Tebet (MDB), que teve 1%, e Alessandro Vieira (Cidadania), Luiz Felipe d’Ávila (Novo) e Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado.

BR-319 esquecida

Os cortes no orçamento da União para 2022 sepultaram o sonho da população do Amazonas quanto a reconstrução da BR-319.

“Cortei R$ 3 bilhões do Brasil todo. O parlamento fez um orçamento além da previsão de receita e eu sou obrigado a cortar”, afirmou o presidente a apoiadores ontem em Santa Catarina.

HUGV de pires na mão

Além da BR-319, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), vinculado à UFAM, também sofreu com os cortes orçamentários do Governo Federal.

A sangria foi da ordem de R$ 100 milhões, o que acende o sinal vermelho no HUGV com a dificuldade de recursos para ajudar no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Lei imoral

Uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), de autoria do vereador Amon Mandel (sem partido), tenta anular uma lei que pode elevar de 41 para 55 o número de parlamentares da Câmara Municipal de Manaus.

A lei imoral foi aprovada em 2011 e estabelecia que o número de vereadores aumentaria quando a população de Manaus tivesse uma população acima de 5 milhões de habitantes.

De olho na janela

Alguns deputados estaduais devem trocar de legenda tão logo se abra a janela partidária em março.

Fausto Jr e Saullo Vianna, que querem alçar voo até a Câmara Federal, deixarão, respectivamente, o MDB e o PTB. Fausto está com um pé no PL e Saullo no Avante do prefeito David Almeida.

TCE-AM esclarece

A propósito de nota publicada ontem na coluna, a assessoria de imprensa do TCE-AM esclareceu que o conselheiro Josué Neto suspendeu as contratações temporárias da SES-AM em função de irregularidades, como a falta de PNE, e depois revogou sua decisão após o governo reformar o edital pertinente à questão.

Na terça-feira (25), o conselheiro suspendeu cautelarmente as contratações e determinou que a SES promovesse ajustes no edital, o que foi feito.

“O TCE não pode suspender decisão monocrática de conselheiro em relatorias. O conselheiro acompanha a execução orçamentária e tem autonomia”, diz a assessoria da Corte de Contas.

Reajuste a professores

Interpelado sobre o reajuste de 33,24% do piso salarial dos professores, determinado pelo presidente Jair Bolsonaro, o prefeito David Almeida destilou ironia sobre a repercussão da medida em Manaus.

“Se Manaus seguir esse reajuste, vai ter que baixar o salário dos professores”.

O Governo Federal vai pagar R$ 3,8 mil para o professor de 40 horas e R$ 1,9 mil ao professor de 20 horas. Mas, a Prefeitura de Manaus está bem à frente disso, pagando R$ 4,1 mil ao professor de 40 horas e R$ 2.083,25 ao de 20 horas.

Passe Livre

Publicado na edição do Diário Oficial do Município de quinta-feira (27), o Passe Livre estudantil entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro.

Fruto de parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, o Passe beneficiará 470 mil estudantes das redes públicas da Educação Infantil e ensinos Fundamental e Médio.

Neste ano, o Passe vai atingir 1.021 estudantes inscritos no projeto “Na Ponta da Língua” e 500 alunos do “Da Escola para o Trabalho”.

De mãos dadas

A inauguração do Ramal Cachoeira do Castanho, em Iranduba, na quinta-feira (27), mostrou o deputado estadual Sinésio Campos (PT) bem à vontade com o governador Wilson Lima.

Articulador das obras no ramal, o parlamentar, sob aplausos dos moradores locais, rasgou seda no governador. “Ele está fazendo o certo e sabe ouvir a população”, disse ele em breve discurso ao lado de Wilson.

Tempo de propaganda

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu o tempo da propaganda partidária gratuita em rádio e televisão para o primeiro semestre de 2022.

Os partidos com mais tempo serão DEM, MDB, PDT, PL, PP, PSB, PSD, PSDB, PSL, PT e Republicanos, com 20 minutos e 40 inserções cada.

CPI das Fake News

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fake news deve voltar às suas atividades no próximo mês de fevereiro no Congresso Nacional.

Segundo o presidente do colegiado, senador Angelo Coronel (PSD-BA), o foco maior da CPMI serão as eleições gerais deste ano.

Carretas e contêineres

Apesar do registro de um óbito, de uma motorista de aplicativo, há pouco dois meses, que levou o vereador Wallace Oliveira (Pros), primeiro vice-presidente da CMM, a exigir a retirada de carretas e contêineres abandonados em várias vias da cidade de Manaus, nada mudou quanto a absurda situação.

Internautas denunciaram à coluna que a Avenida Desembargador Paulo Jacob, no Bairro Da Paz, que interliga a Avenida Torquato Tapajós e o Conjunto Hiléia, continua a ser um mau exemplo dos contêineres relegados ao abandono.

“Talvez quando ocorrer novo óbito, alguém tome providência", disse um denunciante.

Esquerda conversa

Há vários dias lideranças dos partidos se reúnem e conversam para traçar estratégias com vistas às eleições deste ano.

Para Rosilane Almeida, presidente do Psol e coordenadora dos encontros, as conversas são importantes para que Psol, Rede Sustentabilidade e PCdoB assumam um maior protagonismo no processo eleitoral do Estado.

