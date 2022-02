As crianças alugadas para mendicância nos semáforos

| Foto: Divulgação

Uma das denúncias mais fortes sobre os dramas sociais do ano de 2021 foi, sem dúvida, o caso de crianças alugadas para servirem à mendicância nos semáforos da cidade de Manaus, conforme o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças, dos Adolescentes e Jovens, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Agora, no início deste ano de 2022, o parlamentar voltou à insistir na denúncia que precisa merecer a atenção do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) de forma mais ostensiva por conta da gravidade da situação de menores de idade usadas por grupos criminosos para fins absurdos.

“Nós vemos aí nos semáforos da cidade centenas de crianças que estão ali pedindo dinheiro, mas que, por trás desse aparente gesto de solidariedade que a gente acha que estão fazendo, na verdade, estão institucionalizando uma violência”, desabafou Álvaro em recente entrevista a um órgão de imprensa da capital.

Autor da campanha “Não dê dinheiro, dê futuro”, o deputado progressista sustenta que o esquema de exploração de crianças envolve a média de 15 menores pedindo esmola em cada semáforo localizado em áreas de grande fluxo, como na Bola do Eldorado. O Conselho Tutelar da capital registra em torno de 150 casos diários.

A denúncia de Álvaro Campelo é reforçada por Francisco Coelho Neto, do Conselho Tutelar da zona Centro-Sul de Manaus, testemunha de que as crianças são expostas à exploração desonesta com a permissão dos próprios pais. Cabe ao MP-AM agir com força e coibir esse atentado aos direitos da pessoa humana.

