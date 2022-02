| Foto: Divulgação

Simonetti assume OAB com discurso de neutralidade entre Jair Bolsonaro e Lula

O advogado amazonense Beto Simonetti, de 43 anos, foi aclamado ontem, em Brasília, o novo presidente da OAB nacional.

A posse acontecerá nesta terça-feira (01). Ele vai comandar a entidade durante o triênio 2022/2025.

Ao contrário do seu antecessor Felipe Santa Cruz, que fazia oposição radical ao Palácio do Planalto, Siminetti prega a neutralidade da OAB quanto a polarização Bolsonaro/Lula nas eleições presidenciais.

Santa Cruz será candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro.

Diálogo é tudo

Natural de Manaus e cinco vezes eleito conselheiro federal da OAB, o advogado criminalista Beto Simonetti diz que sua gestão à frente da entidade será marcada pelo diálogo com todos os poderes e instituições.

“O momento é de união e diálogo. Queremos construir pautas capazes de unir a advocacia. A OAB tem que dialogar com todas as instituições, com todos os Poderes. Minha proposta é uma gestão independente, inclusiva e participativa. Nossa principal missão será olhar para o dia a dia do advogado, que exerce uma profissão essencial ao estado de direito e ao devido processo legal”, destaca ele.

Aleam reabre

O governador do Amazonas, Wilson Lima, fará, nesta terça-feira, 1º de fevereiro, às 10h, a leitura da mensagem governamental que marca a abertura dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Ele vai focar as ações do Poder Executivo no ano de 2021, contemplando os investimentos em áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, os desafios e prioridades para este ano.

Maior bancada

Empolgado com o lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Janones à Presidência da República, ocorrida no último sábado, em Recife, o prefeito de Manaus, David Almeida, garante que o Avante será bastante forte nas eleições deste ano no Amazonas e que lutará para eleger a maior bancada da Assembleia Legislativa (Aleam).

Segundo ele, o partido pensa alto em todo o país e no Amazonas não é diferente. A meta é eleger dois deputados federais e ao menos quatro estaduais na corrida eleitoral deste ano.

Saullo a caminho

Nos bastidores da Aleam, diz-se que as conversas entre David e o deputado Saullo Vianna, iniciadas em dezembro passado, estão em estágio avançado, tudo indicando a migração do parlamentar para o Avante.

Wilson se fortalece

No último fim de semana, um grupo, formado por 47 líderes políticos de vários municípios, se encontrou com o governador Wilson Lima para declarar apoio caso ele decida disputar a reeleição.

Os líderes são membros da Associação dos Ex-Prefeitos do Amazonas, criada em 2019, e vários deles deverão concorrer à Assembleia Legislativa nas urnas de outubro.

Redução do IPVA

Por conta da repercussão negativa da pandemia do coronavírus na economia do Estado, o governador Wilson Lima (PSC) decidiu reduzir o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Estudos da Sefaz e do Detran determinarão o índice de redução do imposto.

Animais maltratados

A Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa (CPAIP) da Aleam resgatou ontem 77 animais em situação de maus-tratos no bairro Jorge Teixeira.

Presidente da Comissão, a deputada Joana Darc acionou as polícias Civil e Militar, que, juntamente com a Sejusc, estão apurando o caso.

Violência gera violência

Em mensagem à coluna, Joana Darc afirmou não haver diferença entre a violência praticada contra os seres humanos e os animais, e merece ser enfrentada com o mesmo rigor pela sociedade.

“É importante dizer que a pessoa que maltrata animais, maltrata a mulher, a criança, o idoso, a pessoa com deficiência. Então, o fato de a gente combater o crime de maus-tratos aos animais é em favor da proteção de toda uma sociedade. E não podemos tolerar nenhuma forma de violência, seja contra o ser humano ou os animais”, disse Joana.

TSE contra fake news

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o WhatsApp fecharam acordo para evitar a disseminação de fake news durante a campanha eleitoral deste ano.

A ideia é que o usuário que receber mensagens suspeitas preencha um formulário no site da Justiça Eleitoral. Caso a mensagem seja um disparo ilegal, o TSE solicitará ao WhatsApp a exclusão da conta do usuário.

Da mesma forma, as campanhas eleitorais também podem sofrer sanções. Se concluírem que a mensagem tem alguma relação direta com alguma campanha, o TSE pode multar ou até cassar.

Disparos em massa

Sobretudo o TSE se esforça para evitar disparos em massa e também facilitar o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral neste ano eleições.

A Corte terá um assistente virtual no WhatsApp com o objetivo de dinamizar o acesso a informações sobre o candidato ou até mesmo a verificação e consulta ao local da votação.

PT rachado

Embora o partido jogue com a possibilidade de uma candidatura própria ao Governo do Amazonas, o PT está dividido sobre o nome a ser ungido para a batalha eleitoral majoritária.

Todos os coletivos petistas apoiam Lula para presidente da República, mas divergem sobre a questão estadual: um coletivo quer o deputado federal Zé Ricardo na briga pelo governo, enquanto outro defende o nome do ex-senador João Pedro. E há um grupo que não descarta o alinhamento da legenda ao governador Wilson Lima, que deve disputar a reeleição.

Corrupção na mira

No Amazonas, o novo presidente da OAB local, Jean Cleuter Mendonça, criou a Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção.

O presidente da Comissão é o advogado Jorge Carlos Pires Santiago, tendo a advogada Elcilene Silva da Rocha na vice.

“Semana do Quadrinho”

Com o apoio da Manauscult, vai até o dia 06 a programação da quarta edição da “Semana do Quadrinho Nacional de Manaus”, na Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista, na Rua Monsenhor Coutinho, no Centro Histórico.

O evento, que celebra artistas brasileiros e suas obras, tem limitação de público e segue as normas sanitárias contra a Covid-19.

PSDB/Cidadania

Prossegue a discussão sobre acordos entre o PSDB e o Cidadania para formação de uma federação partidária para batalha eleitoral de 2022.

O problema maior, segundo analistas, é a corrida presidencial: o PSDB com o governador paulista João Dória e o Cidadania com o senador Alessandro Vieira (SE).

