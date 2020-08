Adolescente é apreendido com drogas, munições e dinheiro em Manaus

O adolescente foi levado para a Deaai | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um adolescente de 14 anos foi apreendido, na madrugada desta terça-feira (25), com drogas, munições e dinheiro após uma denúncia anônima, no beco São Paulo, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do tenente S. Carvalho, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o menor estava no local denunciado, por volta de 1h30, junto com outros suspeitos.

"Após denúncias sobre um intenso tráfico de drogas no beco São Paulo, as equipes fizeram buscas no local e alguns conseguiram fugir, mas o adolescente foi apreendido e, durante revista pessoal, foi encontrado com ele uma porção de maconha", explicou o tenente.

Segundo Carvalho, o adolescente mora no bairro Coroado. Na casa dele foi encontrado mais porções de entorpecentes.

"Como ele é menor e morava próximo fomos até a casa da mãe. Com a permissão dela, a equipe fez revista e encontrou mais uma quantidade de entorpecente e munições de arma de fogo", disse o tenente sobre as buscas na residência do menor.

Segundo o policial militar, a responsável pelo garoto não tinha ciência de que ele estava comercializando drogas ou guardando o material ilícito dentro da residência.

"A genitora disse que não sabia do que estava acontecendo. Não encontramos armas, apenas munições, que, segundo ele, estava guardando para uma pessoa, que preferiu não revelar o nome", finalizou o tenente.

No total foram apreendidos cinco porções de entorpecentes, 21 munições de calibre 9mm, duas munições de calibre 38, uma de calibre. 40, duas balanças de precisão e um valor de R$180 em espécie.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Leia mais:

Rocam prende 'Soldado da FDN' com pistola e fuzis na Compensa

Polícia apreende dupla que fazia arrastões no bairro Zumbi, em Manaus