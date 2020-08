Ambulante é assassinada na rua Lobo D'Almada, no Centro de Manaus

Testemunhas afirmam que a ambulante foi surpreendida pelos tiros | Foto: Daniel Landazuri

Manaus – A vendedora ambulante Neyre dos Santos Soares, conhecida como ‘’Baiana’’, foi morta a tiros na rua Lobo D’Almada, Centro de Manaus, na tarde desta terça-feira (25). De acordo com testemunhas, a vítima estava montando uma barraca para vender cerveja quando foi surpreendida pelos criminosos.

Informações preliminares apontam que cerca de dois homens efetuaram os disparos. "Os dados que temos não são oficiais, mas as testemunhas afirmaram que houve dois agressores em cima de uma motocicleta", informou o tenente Jesus, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No mesmo local, a poucos metros, outras duas pessoas foram assassinadas a tiros na última semana. Uma outra vendedora ambulante, identificada como Karina da Costa Amoras, morreu com as mesmas características que Neyre. Karina também foi abordada por dois criminosos, que dispararam diversos tiros contra ela.

Outra vítima, Cleber Oliveira da Silva, de 35 anos, foi executada com 15 tiros na mesma rua por dois homens armados.

Cleber estava acompanhado de uma mulher, que tentou se esconder dentro de um hotel, mas também foi executada. Uma funcionária do hotel presenciou a cena, mas felizmente não ficou ferida. A região dos crimes é caracterizada pelo intenso tráfico de drogas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato. Câmeras de segurança de estabelecimentos da localidade devem ter flagrado a ação dos assassinos. As imagens vão ajudar a polícia identificar os pistoleiros.

