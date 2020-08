Homem que matou para roubar motocicleta e celular no AM é preso

O suspeito foi apresentado na DIP de Itacoatiara | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Um homem identificado como R. M. A, de 23 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (25), em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de latrocínio. Ele é apontado como autor da morte de José Alexandre da Cruz, vulgo “Xande”, ocorrida no dia 30 de junho deste ano, no Ramal da Marléia, na Estrada do Aeroporto, na Zona Rural de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com o delegado Lázaro Mendes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, a prisão aconteceu no Ramal do Poranga, na Rodovia Estadual AM-010. No dia do crime, o corpo de "Xande" foi encontrado com várias perfurações no peito e no pescoço. A motocicleta dele e o aparelho celular foram roubadas durante a ação criminosa.

As investigações foram iniciadas e os policiais civis receberam a informação que o suspeito tinha um suposto relacionamento amoroso com a vítima, mas ele negou a informação. O aparelho celular de "Xande" foi localizado e R.M.A foi identificado como a pessoa que vendeu o eletrônico.

Novamente questionado pela polícia, o criminoso confessou que havia saído com a vítima e que a matou com golpes de faca no abdômen e pescoço. Ele indicou aos policiais o local onde havia vendido a motocicleta, mas por estar fora do flagrante, o suspeito foi liberado.

Após a expedição da ordem judicial, o suspeito foi preso enquanto tentava entrar na cidade com um mototaxista. Ele foi levado para a Unidade Prisional de Itacoatiara, onde irá ficar à disposição da Justiça.