Em Manaus, maior incidência de estupros em crianças é de 0 a 11 anos

As vítimas são indefesas e relatam ações cruéis de estupradores | Foto: Reprodução

Manaus – De janeiro a julho de 2020, foram contabilizados 132 estupros em crianças de zero a 11 anos na capital amazonense. Esta é a faixa etária mais vulnerável e com maior número de casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

No mesmo período, durante a quarentena, foram contabilizados 221 casos de estupros de menores (zero a 17 anos) nos municípios do interior do Amazonas. Do sexo masculino foram 20 e do sexo feminino 201.

Em 2019, o número foi de 337 crianças abusadas de janeiro a julho. Os dados de 2019 também são maiores em crianças de zero a 11 anos. Ao todo, 152 o sexo feminino e 27 do sexo masculino.

Casos em Manaus demonstram diariamente que crianças estão vulneráveis, principalmente no ambiente familiar, onde a grande maioria dos casos são registrados. As vítimas apontam parentes como os abusadores. Relembre alguns casos recentes e que repercutiram na cidade de Manaus.

Abusada e abandonada

No dia 13 de agosto, uma criança de apenas cinco anos foi abandonada no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Ela foi encontrada por populares. Após o resgate, a menina contou aos policiais que foi o próprio pai que a deixou naquele lugar. No meio da conversa, a criança confessou que ele havia tocado nas partes íntimas dela.

Tomava remédio para não sentir

Um dia depois, uma criança de 11 anos denunciou o próprio padrasto, um adolescente de 15 anos, pelo crime de estupro. Por não aguentar mais os supostos abusos, a menina tomou altas dosagens de medicamentos e foi parar no hospital . A mãe da vítima tem 29 anos e foi denunciada por deixar a criança sozinha com o adolescente.

A menina relatou que se auto medicou para não sentir dores do abuso sexual | Foto: Reprodução

No dia do aniversário

O que seria um dia de comemoração se tornou um dia de terror para uma menina em Manaus. Ela foi estuprada pelo padrasto no dia em que completou 9 anos de idade . Devido à gravidade do ato, a criança precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o órgão genital.



A mãe da vítima relatou na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) que saiu de casa, no bairro Jorge Teixeira - Zona Leste da capital -, para comprar um bolo e comemorar o aniversário da menina. Ao retornar, a mãe percebeu que a criança estava passando mal.

O maior número de vítimas de abusos são do sexo feminino | Foto: Lucas Silva

Ainda de acordo com a mãe, a menina teve vômitos, dores abdominais e estava com um sangramento na genital. Ela foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro Plantão Araújo, onde os médicos suspeitaram que a menina havia sido estuprada.

Vítimas marcadas para sempre

As consequências físicas e emocionais para uma criança que sofre ou sofreu abuso são diversas. A psicóloga Maiene Martins destaca as principais e que devem servir de alerta para pais e responsáveis.

| Foto: Reprodução

A primeira é a dificuldade de ligação afetiva/amorosa. As crianças tendem a evitar o contato de adultos e passa a recusar ações afetivas por medo ou receio de que alguém cometa o crime contra ela.

A segunda é a timidez em excesso ou isolamento. Esse comportamento é comum em crianças abusadas. Os pais devem ficar atentos quando houver essa mudança atípica.

A psicóloga também analisa que crianças abusadas desenvolvem baixa autoestima, tendência a depressão e quando adultos possuem dificuldade de manter uma vida sexual saudável, como também a dependência de substâncias lícitas e ilícitas.

