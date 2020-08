Vídeo: Mulher é surpreendida por criminosos e tem pertences roubados

A ação aconteceu no bairro Dom Pedro | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher que estava sentada em frente a uma casa no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus, foi surpreendida pela ação de criminosos na manhã desta quarta-feira (26), por volta das 6h54. A ação foi filmada por câmeras de segurança das proximidades.

Nas imagens é possível observar o momento em que a vítima está sentada em um degrau e os criminosos chegam em um veículo modelo Siena, na cor prata. Os dois criminosos abrem as portas do lado direto do veículo e um dos suspeitos toma o aparelho celular da vítima. O outro arranca a bolsa da vítima e os criminosos saem em fuga.

Ainda no vídeo, é possível ver que mais adiante do ponto do assalto, os criminosos jogam a mochila da vítima na via pública.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

Veja o vídeo do momento do assalto:

Os criminosos estavam em um carro de cor prata | Autor: Divulgação

