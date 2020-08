Vídeo: loja de maquiagem oferta R$ 500 por pistas de ladrões em Manaus

Dois homens e uma mulher saíram do estabelecimento com uma cesta cheia de produtos | Foto: Divulgação

Manaus - Em uma publicação feita no perfil do Instagram, na noite de quarta-feira (27), a loja Shop da Maquiagem oferta R$ 500 por informações precisas sobre a identificação e paradeiro de três pessoas, que foram flagradas furtando produtos da unidade da Zona Leste.

Conforme o post, o caso ocorreu por volta das 11h30. O circuito interno de segurança registrou a ação do trio. Dois homens e uma mulher saíram do estabelecimento com uma cesta cheia de produtos.

A ação dos bandidos dura menos de um minuto e meio. A mulher é a responsável por recolher os itens e colocar uma sacola. Os comparsas ficam dando cobertura, se passando por clientes. Depois os três saem juntos com os pertences furtados.

Na publicação feita na rede social, que está ganhando repercussão, a loja faz um desabafo e explica o novo método para intimidar as práticas de outros criminosos.

"Não é a primeira vez que ocorre furtos em nossas lojas. Porém estamos tomando novas medidas a partir de agora contamos com vocês, nossos clientes, para tirar esses bandidos de circulação. Recompensa de R$ 500 por informações precisas. Sua identidade será preservada", diz o post que já teve mais de 40 mil visualizações.

Confira