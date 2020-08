Em Manaus, criança morre em SPA com suspeita de estupro e agressão

O corpo da criança foi levado para o IML | Foto: Divulgação

Manaus – Uma criança de sete anos morreu, na manhã desta quinta-feira (27), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, na Zona Norte de Manaus. A polícia investiga o caso, após médicos encontrarem indícios de agressão e abuso sexual no corpo da criança.

Segundo informações, a menina morava com uma tia no bairro Monte Sinai, na Zona Norte. Familiares levaram a criança ao SPA afirmando que ela havia se afogado.

Entretanto, durante exames feitos no corpo da menina, médicos encontraram suspeitas de que ela sofreu agressões e abusos.

Conforme a equipe médica, a menina supostamente sofreu penetração anal e vaginal, o que ocasionou uma hemorragia e posteriormente a morte.

Após a suspeita ser levantada, o caso foi parar na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que segue apurando a situação.

O corpo está no Instituto Médico Legal (IML), onde será feito o exame de necropsia.

