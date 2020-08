'Pego de surpresa', homem é assassinado no bairro Aparecida

Manaus - Luciano de Souza Gama, de 23 anos, foi executado na tarde desta quinta-feira (27), na rua Bandeira Branca, no bairro Aparecida, na Zona Sul de Manaus. Ele ainda tentou correr dos criminosos, mas foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O local é considerado uma área vermelha do tráfico de drogas.

De acordo com informações do tenente T. Viana da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Luciano estava sentado no beco das Flores quando os criminosos chegaram em um veículo na cor preta, modelo Ônix. Ao perceber a aproximação dos suspeitos, a vítima ainda correu por alguns metros, mas foi atingida pelos tiros e caiu no chão.

Moradores da área informaram que Luciano teria envolvimento com o tráfico de drogas e que criminosos costumam se reunir na área.

"Aqui é comum vermos a reunião de criminosos. É muito triste ver os jovens perdendo a vida dessa forma. O que falam é que muitos já estão jurados de morte por criminosos. Tem uma barbearia aqui nas proximidades que fica repleta de pessoas do crime organizado", relatou um idoso que mora na área. Ele teve o nome preservado para não ser identificado.

Os familiares de Luciano estiveram no local do crime e ficaram muito abalados ao confirmarem a morte do jovem. Devido ao estado emocional, eles não repassaram muitas informações sobre a vida de Luciano aos policiais militares.

Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a live no local do crime: