Cadê o Adão Neto? Ele é líder de grupo que clona veículos em Manaus

Adão Neto, de 23 anos, está sendo procurado pela polícia amazonense. Ele foi identificado como um dos participantes do grupo que clonava e revendia carros roubados, do qual, três integrantes foram presos durante operação deflagrada pelas equipes da Especializada na quarta e quinta-feira (26 e 27).

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), as investigações sobre o crime em que o procurado está envolvido, indicam que Ilma Souza de Almeida, 28, era a responsável por receptar e revender os automóveis em municípios do interior do estado, a mando de Jerson Rodrigues dos Santos, 28, que era o articulador do esquema. Enquanto Clauber Ferreira Magalhães, 29, adulterava os sinais identificadores desses carros.

“Além desse trio, o irmão de Ilma, identificado como Adão Neto, está sendo procurado pela nossa equipe, tendo em vista que o mesmo também participava da venda desses veículos roubados. Já conseguimos recuperar dois carros, entretanto, durante as diligências, nós descobrimos que o grupo já vendeu, pelo menos, 10 veículos”, afirmou o delegado Cícero.

A autoridade explicou que as diligências seguem em andamento a fim de localizar e prender Adão, bem como recuperar mais veículos comercializados pelo bando.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca do paradeiro de Adão Neto, pode entrar em contato com as equipes policiais por meio do número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da DERFV, além do 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade do informante será assegurado.