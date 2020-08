Compensa: dupla é detida, 'cagueta' parceiro e todos acabam presos

Armas, drogas e grande quantidade em dinheiro foi encontrada com o trio | Foto: Divulgação

Manaus – Três homens com idades de 26 e 29 anos foram presos, na tarde de quinta-feira (27),com drogas, armas, munições e dinheiro, na rua dos Bancários, Conjunto Rio Xingu, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações da Polícia Militar, dois dos suspeitos estavam em um veículo Prisma, de cor prata, com atitude suspeita. A polícia abordou e encontrou com a dupla uma pistola calibre 38 e uma porção de substância entorpecente.

Endereço entregue

A dupla delatou outro suspeito. Os policiais foram até a residência informada, na mesma rua, e encontraram mais uma pistola calibre 38, porções de drogas e anotações da contabilidade do tráfico na região. Todos os envolvidos já possuem passagem pela polícia.

Os três envolvidos responderão por crimes de porte e posse de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas. A polícia contabilizou na apreensão 799 tabletes de maconha, 663 gramas de cocaína, as pistolas, os carregadores, 23 munições de calibre 38, três munições de calibre nove milímetros, três celulares e R$ 2.169 em espécie.

Os três envolvidos foram encaminhados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, onde foi lavrado auto prisão em flagrante.

