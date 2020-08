Pai de 'Marcelinho da FDN' é executado no Centro de Manaus

Marcelo também tem envolvimento com tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem identificado pela polícia como Marcelo Frederico Laborda, de 52 anos, foi morto com aproximadamente sete tiros na rua Visconde de Mauá com a avenida Sete de Setembro, bairro Centro, na manhã desta sexta-feira (28).

Segundo informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Marcelo tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo, ameaça e furto. Ele é pai do traficante Marcelo Frederico Laborda Júnior, conhecido como "Marcelinho do Centro’’, membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), que teria encomendado a morte da "Barbie do Tráfico’’, em setembro de 2019.

Filho de Marcelo Frederico, "Marcelinho", é cunhado do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa’’, líder da FDN.

Ainda segundo a 24ª Cicom, a motivação ''provavelmente está ligado ao tráfico de drogas, por acerto de contas, devido ao envolvimento dele no crime''.

Marcelo foi surpreendido por dois homens | Foto: Divulgação

De acordo com testemunhas do crime, Marcelo foi surpreendido por dois homens enquanto estava sentado na calçada, próximo à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ele estava acompanhado de uma mulher, que também ficou ferida.

O homem chegou a receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto era levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos e chegou à unidade sem vida.

