Alvo de ataque, homem é ferido por 'pistoleiros' no Centro de Manaus

Manaus - Franciney da S. X., de 31 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde desta sexta-feira (28), na rua Monsenhor Coutinho, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele foi baleado com dois tiros. Esse é o segundo ataque em menos de 12 horas na mesma região.

Mais cedo, Marcelo Frederico Laborda , de 52 anos, foi morto com, aproximadamente, sete tiros na rua Visconde de Mauá com a avenida Sete de Setembro. Uma mulher que também estava no local foi atingida por tiros.

De acordo com o tenente D. Santos da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois suspeitos que estavam em um veículo modelo Celta, de cor vermelha, efetuaram vários disparos contra o homem que acabou caindo em via pública. Franciney foi atingido por dois tiros, sendo um na clavícula e um no abdômen.

A vítima relatou que é usuária de drogas, mas não informou se estava devendo a traficantes. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

