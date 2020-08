"Tô errado?" Diz motorista suspeito de estar bêbado e causar acidente

Manaus - Na tarde deste sábado (29), por volta das 17h, um homem não identificado foi preso após suspeita de dirigir embrigado pela cidade. O carro em que ele estava, um Ônix prata, colidiu com um caminhão baú na entrada da Avenida Autaz Mirim, após o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no Coroado, zona Leste.

O motorista do carro menor, após a batida, ficou visivelmente alterado e repetiu várias vezes a pergunta "eu estou errado?" aos policiais. Em determinado momento, enquanto o agente da Polícia Militar revistava o carro e fazia anotações, o motorista suspeito de embriaguez foi até ele e disse que a culpa era do motorista do caminhão.

Ônix Prata se chocou com o caminhão, perdeu o retrovisor e teve o pneu estourado | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Sem sucesso na própria defesa, o dono do Ônix foi detido pelos agentes de segurança sob suspeita de embriaguez e entrou no carro com lágrimas nos olhos. De acordo com a PM, só poderão dizer se ele estava alcolizado após teste de bafômetro.

O acidente

De acordo com testemunhas, os dois carros saíam da ligação subterrânea do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, conhecido como 'bola do Coroado', quando bateram um no outro. Após a saída do viaduto, a pista, que é de três faixas, se converte m duas. O acidente aconteceu justamente no espaço da rua em que as linhas se unem e viram uma só.

Colisão jogou o caminhão para a pista contrária | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Durante o choque entre os dois veículos, o caminhão atravessou o canteiro da avenida e invadiu a pista de sentido contrário, colocando em risco a vida do motorista do carro maior. Apesar do susto, ele conseguiu frear no meio da rua, sem atingir mais automóveis. O Ônix continuou na mesma pista, porém teve o retrovisor arrancado e o pneu estourado, o que deixou destroços e marcas na avenida.



Populares que assistiram à cena contaram a reportagem que o motorista do Ônix estava sob efeito de álcool. Após ter sido levado pela PM, o carro dele foi guinchado. Já o caminhão foi levado pelo próprio dono até a mesma delegacia em que o suspeito de embriaguez foi preso. A polícia informou que irá investigar o caso.

Assista à live do EM TEMPO logo após o acidente:





