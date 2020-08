Dupla que mantinha motorista de app refém foi presa em flagrante

Os policiais militares prenderam os suspeitos, que confessaram o crime e ainda revelaram que estavam fazendo o motorista do aplicativo de refém durante os assaltos | Foto: Redes sociais

Manaus - Um homem de 19 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos pela polícia por manter um motorista de aplicativo refém dentro do próprio veículo, modelo Ford Ka, enquanto realizavam assaltos pela cidade. A ação dos Policiais Militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), aconteceu na noite de sábado (29).

Segundo informações da Cicom, a guarnição estava realizando policiamento na rua 4, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte da capital, quando foram acionados por uma das vítimas, que a dupla tentou roubar o carro, quando estava saindo de casa.

Na ocasião, os policiais militares prenderam os suspeitos, que confessaram o crime e ainda revelaram que estavam fazendo o motorista do aplicativo de refém durante os assaltos. Com eles, ainda foi apreendido um revólver calibre 38, com munições intactas. A dupla foi conduzida para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.

