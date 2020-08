Homem morre com facada no peito durante partida de sinuca AM

O autor da facada fugiu mas a policia conseguiu encontrá-lo | Foto: Divulgação

Fonte Boa- Um homem de 25 anos foi preso após confessar ter assassinado um jovem de 26 anos. Após um desentendimento durante a tarde de sábado (29), em uma partida de sinuca, o autor do crime, ficou furioso e cravou uma faca no tórax da vítima que não resistiu e morreu no local. O fato aconteceu em um bar localizado na rua II , bairro Pai Sabá, no município de Fonte Boa (A 677 quilômetros de Manaus).

De acordo com testemunhas, depois do acontecido, o autor da facada fugiu da cena do crime. Uma equipe médica esteve no local na tentativa de socorrer o homem esfaqueado, mas assim que chegaram, identificaram que já estava sem vida e acionaram o Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), atenderam a ocorrência juntamente com a Polícia Civil e a Guarda Municipal da cidade. Assim que foram acionados, começaram as buscas pelo o homem, que foi encontrado em um bar próximo à estrada do Baré. Quando ele avistou a polícia, ainda tentou fugir, mas foi pego.

Desfecho

Em depoimento na delegacia, o autor confessou o crime e foi preso. Agora ele deve passar por procedimentos cabíveis às autoridades competentes.

