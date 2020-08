Vídeo: Apanhou até desmaiar após ser acusado de roubo na zona Leste

O jovem chega a desmaiar devido a surra | Foto: Reprodução internet

Manaus - Na tarde deste domingo (30), um jovem de idade e nome não identificados foi linchado até desmaiar dentro de um supermercado em frente à Feira do Produtor, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ele foi acusado por populares de ter roubado um celular, mas a vítima do suposto assalto não foi localizada pela polícia.

De acordo com o plantonista da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acionamento da polícia, foi por volta das 13h30. A informação que receberam no local é a de que o jovem linchado teria sido pego tentando roubar um telefone. Ele ainda fugiu da ‘peia’ que levava e entrou em um supermercado na frente da Bola do Produtor, mas lá, apanhou até ficar inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionado e efetuou todo o procedimento emergencial no local. O homem foi levado a um hospital para tratamento dos machucados. Já a polícia não encontrou quem o agrediu e tampouco a possível vítima de assalto.

