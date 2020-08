Teve a moto ou o carro roubado? Veículos são recuperados em Manaus

Lista dos veículos roubados | Foto: Reprodução

Manaus- Sete veículos, sendo cinco carros e duas motocicletas, com restrições de roubo e furto foram recuperados pela polícia, entre a manhã de sexta-feira (28) e a manhã desta segunda-feira (31), em Manaus. Nas ações, duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido por roubo e receptação.

Os veículos foram localizados nos bairros Jorge Teixeira, Cidade Nova, Nova Cidade, Colônia Terra Nova, Cidade de Deus, Tarumã e Lago Azul.

No bairro Tarumã, policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 27 anos pelo crime de receptação de veículo na avenida Dona Otília, loteamento Campos Sales, zona oeste.

Foi apreendida com ele uma motocicleta CG 150 vermelha e placa falsa OAK-7749, tendo como original OAL-3330 com restrição de furto. O suspeito foi apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 17, por envolvimento no roubo de um veículo de aplicativo na rua Jambo Branco, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Nova Cidade.

Eles foram flagrados com um Ford Ka, prata, de placa NAS-4655, materiais roubados, uma arma de fogo calibre 38 com cinco munições.

Lista de veículos

Motocicleta CG 150, vermelha, placa falsa (OAK-7749), original OAL-3330

Motocicleta Haojue 110, azul, placa PHR-2268

Carro Citroën C3 Glx 14, preto, PLACA NOX-9573

Carro Montana, vermelha, placa NOT-6389

Carro Gol, vermelho, placa JXM-7990

Carro Ford Ka, prata, placa NAS-4655

Carro HB20, branco, placa PHS-6610

