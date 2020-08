Mulher esfaqueia irmão e amigo dele em briga no Jorge Teixeira

Dyone estaria bêbada quando chegou no imóvel e iniciou uma briga com o irmão | Foto: Divulgação





Manaus - Dyone da Silva Nunes, de 24 anos, foi detida na manhã desta segunda-feira (31), após esfaquear o próprio irmão, D. D. S. N, de 27 anos, e o amigo dele E. P. M, de 33 anos. O fato aconteceu durante uma discussão na casa da família na rua dos Pinheiros, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Dyone estaria bêbada quando chegou no imóvel e iniciou uma briga com o irmão e com o amigo dele. Eles também estavam bebendo. Ela acabou surtando e esfaqueou o próprio irmão na cabeça e nos braços.

Já o amigo tentou apartar a confusão e também foi esfaqueado na perna esquerda. Para tentar parar os ataques da irmã, o irmão - mesmo machucado - desferiu uma tijolada na cabeça da mulher.

As equipes da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para atender a ocorrências e, após receberem atendimento médico, todos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Um detento do regime semiaberto, que não teve o nome revelado, também deu entrada no HPS Platão Araújo, na manhã desta segunda-feira (31). Ele foi baleado com dois tiros nos pés, um em cada lado.

Funcionários da unidade hospitalar informaram que o crime aconteceu nas proximidades da Pista da Raquete, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. No entanto, a vítima não quis dar detalhes sobre o ocorrido.

O homem já tem passagem por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e roubo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.