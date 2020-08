Homem é morto a facadas em pousada no Novo Remanso

Daniel Tavares Geraldo, de 47 anos, foi morto a facadas na tarde de domingo | Foto: Divulgação





Itacoatiara - Daniel Tavares Geraldo, de 47 anos, foi morto a facadas na tarde de domingo (30), por volta das 16h, em uma pousada na comunidade Novo Remanso, na Zona Rural de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 16h, quando moradores visualizaram um homem correndo pela rua Santa Helena, com marcas de sangue. Ele foi visto entrando em uma área de mata. A polícia iniciou buscas, mas naquele momento o homem não foi localizado.

Já por volta das 18h40, outro acionamento informava que um cadáver havia sido localizado em uma pequena pousada na cidade. Durante o deslocamento, os policiais encontraram um homem com sinais de embriaguez e com marcas de sangue pelo corpo.

A proprietária do imóvel chegou ao lugar e viu o momento em que o acusado tentava fugir. A faca utilizada no crime foi apreendida no quarto.



Moradores informaram que a vítima e o acusado estavam bebendo desde cedo juntos. O suspeito foi identificado Wollase Pereira da Silva, de 42 anos. A polícia fez uma nova busca e conseguiu localizá-lo.

O suspeito e testemunhas foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve permanecer à disposição da Justiça.