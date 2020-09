Homem é preso com armas, drogas e mais de R$ 100 mil na Zona Norte

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um velho conhecido dos policiais da Força Tática, que não teve o nome divulgado, foi preso novamente na noite desta segunda-feira (31), em Manaus. Com o suspeito foram apreendidas armas, drogas e mais de R$ 100 mil em espécie. A origem do dinheiro ainda é desconhecida. O caso ocorreu na comunidade Raio do Sol, na Zona Norte de Manaus .

Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava atitude suspeita e foi abordado durante um patrulhamento de rotina da Força Tática naquela região. Durante a revista, foi achada uma arma de fogo. O homem informou que na casa dele haveria outra arma guardada.

“Ele estava com uma chave e então fomos até o endereço dele. Lá encontramos o outro armamento, 2 kg de maconha e a grande quantidade em dinheiro, que possivelmente possa ser de origem do tráfico de drogas”, disse o tenente Kleber.

O suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde os procedimentos cabíveis estão sendo adotados. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas.

Veja a reportagem na delegacia:

