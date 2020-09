Por ciúmes da mulher, homem tentar matar vizinho com terçado em Manaus

O suspeito foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Manoel Moreira, foi preso na noite desta segunda-feira (31), por tentar matar o próprio vizinho, de 42 anos, na rua Zurique, loteamento Campo Dourado, na Zona Norte de Manaus . Com ele, foi apreendido um terçado utilizado no crime.

De acordo com a mãe da vítima, que preferiu não se identificar, Manoel é vizinho da família e estava sob efeitos de substâncias entorpecentes. Ele teria chegado no bar da vítima com uma manga nas mãos e jogou a fruta contra o filho dela. Para não responder ao ato, a vítima teria aumentado o som do local e ignorado Manoel.

"Ele pegou um terçado, em seguida, ficou amolando a arma na parede. Ele ficou dizendo que ia matá-lo. Quando ele me viu, também disse que eu iria morrer. Eu fui até a casa da mãe dele pedir para que ela o acalmasse, mas ela tem muito medo dele. A filha do Manoel teve que abraçar o meu filho para que ele não o matasse e entrou na minha casa. Depois, o cunhado dele apareceu, jogou ele no chão, tomou o terçado e levaram ele para a casa da irmã. A polícia foi acionada e agora estamos aqui na delegacia ", contou a mulher.

Segundo a mãe da vítima, a própria companheira de Manoel pediu para que as vizinhas não retirassem a queixa, pois a confusão teria acontecido por causa de ciúmes dela com o vizinho.

"Ele falou que vai nos matar e incendiar a casa do meu filho. Tenho muito medo, pois a casa dele é de madeira. Moro ali há 20 anos e nunca tinha vindo em uma delegacia. Gosto muito da família dele. Mas isso de ter me ameaçado, é crime. Tenho certeza que ele está drogado", concluiu a mãe.

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ficar à disposição da Justiça.

