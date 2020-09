Lancha roubada por 'piratas do rio' em Manaus é encontrada em Codajás

Lancha estava em um local onde são registrados ataques de piratas | Foto: Divulgação

Manaus - Uma lancha roubada por três criminosos, conhecidos como "piratas do rio", no dia 11 de agosto deste ano do Porto de Manaus foi recuperada pela polícia, após câmeras flagrarem os suspeitos abastecendo a embarcação no município de Codajás, no interior do Amazonas, na última segunda-feira (31).

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari, após a vítima registrar o Boletim de Ocorrência no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A vítima relatou à polícia que foi amarrada pelo pelos criminosos e levado para uma região de mata, localizada em Iranduba onde foi abandonado.

Após o roubo, câmeras de segurança de um posto flutuante flagraram o trio abastecendo em Codajás.

O proprietário da embarcação também informou à polícia que um dos suspeitos era amigo dele e que ele teria o atraído para a emboscada.

Segundo o tenente-coronel Pedro Moreira, do 5° BPM, a lancha com o bote de sete metros e motor 115 Suzuki foi localizada após outras vítimas informarem que foram alvos dos piratas de rio entre as comunidades do Novo Ramos e São João Dom Bosco.

"Foi realizado uma terceira diligência em uma lancha mais leve e, após incessantes buscas em todos os igarapés adjacentes na área indicada, a lancha foi encontrada no final de um deles. Ela estava com a capota serrada e um pouco de combustível no tanque", informou o relatório policial.

Os suspeitos ainda não foram localizados, mas a polícia acredita que eles estão na região onde há muitos registros de ataques piradas, descendo o Paraná de Codajás Mirim para a foz do Paraná do Badajos, que possui acesso ao rio Solimões, na região de Codajás.

A embarcação foi levada pelos policiais para a sede de Coari, onde posteriormente será entregue ao proprietário.

Leia mais:

Professora flagra adolescente de 14 anos estuprando criança de 6

Por ciúmes da mulher, homem tentar matar vizinho com terçado em Manaus