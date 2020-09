Homem é preso com arma de fogo na Zona Norte de Manaus

Na revista pessoal, foram encontrados um revólver calibre 38 e três munições do mesmo calibre | Foto: Divulgação/PM

Manaus - Após denúncias anônimas, um homem de 22 anos foi preso na tarde desta terça-feira (1° ), com arma de fogo e munições no beco da Paz, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus .

A equipe recebeu denúncia sobre um homem que estaria portando arma de fogo no endereço mencionado. Após incursão, os policiais avistaram um indivíduo com as características informadas. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e foi detido.

Na revista pessoal, foram encontrados um revólver calibre 38 e três munições do mesmo calibre. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, houve a constatação de que ele já possuía passagem pela polícia pelo crime de roubo.

