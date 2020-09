Suposto ladrão é flagrado com facão andando pelas ruas da Compensa

| Foto: divulgação

Manaus - Está circulando um vídeo nas redes sociais de um homem com um facão, que supostamente teria roubado e ameaçado moradores na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. As imagens mostram o suspeito com uma bolsa embaixo do braço e com a arma branca nas mãos.

O homem, que vestia camisa de time, calça preta e tênis, é o mesmo que foi flagrado, na manhã de terça-feira (1º), apanhando de um grupo na Avenida Brasil, também na Zona Oeste.

Até o momento não há informações sobre a identidade do acusado e nem o estado de saúde dele.

A 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela área, disse ao EM TEMPO , que não foi acionada a ocorrência. A equipe salientou que que em casos como este o ideal é acionar a polícia para realizar os procedimento corretos.

Acompanhe o vídeo que mostra o homem sendo agredido na avenida Brasil:



