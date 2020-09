No AM, câmeras flagram homem levando adolescente para ser estuprada

O suspeito foi levado para a Delegacia de Munacapuru | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Edson David Moreira Cruz, de 34 anos, foi preso na manhã da última terça-feira (1º), suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, na rua Marcílio Dias, no Centro de Manacapuru (distante de 68 km em linha reta de Manaus).

O suspeito abordou a adolescente, por volta das 1h30 da madrugada, utilizando uma faca para amedrontar a garota.

De acordo com informações da polícia de Manacapuru, o suspeito levou a menina para um terreno baldio, onde cometeu o crime.

A vítima relatou à polícia que foi violentamente abusada e ameaçada de morte. Ela contou que estava voltando para casa quando foi abordada pelo criminoso.

Após os abusos, a menina foi até uma delegacia do município, na companhia de um parente, e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). Ela passou também as características do abusador.

O suspeito não imaginava que no trajeto feito com a vítima, até o terreno baldio, haviam câmeras de segurança, que flagram o homem segurando a garota pelo pescoço.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia de Manacapuru, o homem foi preso por volta das 10h de terça, após a equipe ter acesso às imagens das câmeras das residências.

"Durante as investigações descobrimos que uma casa próxima ao local do crime possuía câmeras de segurança. Por meio delas conseguimos identificar o homem e começamos as diligências para localizá-lo. Descobrimos também que ele estava escondido na casa da mãe, no bairro São Francisco, nos deslocamos até à residência e efetuamos a prisão", disse a delegada.

O homem já possui passagens por estupro, roubos e furtos. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e deve ficar à disposição da justiça na carceragem da delegacia.

