Homem é impedido de matar desafeto por policiais em Manaus

O caso foi registrado no 6° DIP | Foto: Yasmim Feitosa

Manaus - Johnnata Silva Lobato, de 29 anos, foi preso na tarde de terça-feira (1°), após tentar matar um desafeto a facadas na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus . Ele foi impedido por policiais militares que estavam à paisana.

De acordo com o cabo da Polícia Militar Walbert Santos, o suspeito estava com uma faca em mãos e ainda chegou a ferir a vítima, identificada apenas como Josivan, de 21 anos.

"Percebemos ele com uma faca do tipo peixeira nas mãos, que havia tomado de um dos comerciantes do lugar. Após a abordagem, pedimos reforço da Cicom da área e realizamos os procedimentos cabíveis. Os familiares da vítima relatam que Jonas é suspeito de matar o primo desse homem que ele tentou esfaquear agora. Ele contou que reconheceu o jovem e por isso decidiu esfaqueá-lo. Evitamos um crime de homicídio", relatou o policial.

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e ficará à disposição da Justiça.

