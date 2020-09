Adolescente é apreendido por suspeita de estupro a criança de 10 anos

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de terça-feira (1°), na rua São Salvador, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Ele é acusado de ter estuprado uma criança de 10 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a própria mãe dele compareceu até a base da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para denunciar o filho, pois queria esclarecer a situação relatada pela criança. O crime teria acontecido no final do mês de julho.

Os policiais militares foram até o local onde o adolescente estava e ele foi apreendido. As informações sobre as circunstâncias do crime e relato da adolescente ainda não foram repassadas pela Polícia Civil.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde o jovem e a vítima foram apresentados para a autoridade policial.

Leia Mais