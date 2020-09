Vídeo: Criminosos se passam por clientes e assaltam padaria no Japiim

O assalto foi filmado por câmeras de segurança | Foto: Divulgação

Manaus - O que era para ser mais um dia comum de trabalho para funcionários e um momento de descontração para clientes se tornou um verdadeiro terror durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 11h24, em uma padaria localizada na avenida Tefé, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. É possível ver o momento em que dois jovens entram no estabelecimento comercial e demonstram interesse em adquirir os produtos oferecidos no local. A ação foi toda filmada por câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial.

O primeiro a entrar na padaria é um jovem de camisa branca, bermuda de cor azul e boné preto. Ele se aproxima de um dos expositores e finge observar os produtos. Logo em seguida, o comparsa dele, de camisa, calça e boné na cor preta, entra no local, observa a movimentação, rende um dos funcionários com uma arma de fogo e anuncia o roubo.

O criminoso de camisa branca se direciona para o caixa e passa a recolher todos os valores que encontram pela frente. Funcionários também são obrigados a entregar todos os pertences pessoais.

Logo em seguida, ele se direciona a duas clientes, dentre elas, uma idosa que estão em uma das mesas e são surpreendidas pela ação. Elas também entregam os aparelhos celulares.

Ao final do crime, funcionários e clientes são obrigados a andar para o final da loja e os criminosos fogem sem serem identificados. Qualquer denúncia sobre a identificação e paradeiro dos suspeitos pode ser repassada aos números 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) .

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

Assista o vídeo que flagrou a ação criminosa:

Dois criminosos realizaram o assalto | Autor: Divulgação

Leia Mais

Vídeo: Mulher é surpreendida por criminosos e tem pertences roubados

Vídeo: Após décimo assalto, comerciante fala do medo no Santa Luzia