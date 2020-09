Assaltante tenta fugir, mas é capturado por moradores em Manaus

Manaus- Um homem de 37 anos foi preso nesta quarta-feira (2) após tentar assaltar um motorista de aplicativo no bairro Terra Nova. Com um simulacro, ele tentou render o trabalhador, porém não conseguiu. O motorista reagiu e pediu socorro aos moradores da região que não pensaram duas vezes e foram em busca do suspeito. O homem ficou encurralado em um terreno baldio localizado na rua Niterói, bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Revoltados com essa situação, o grupo que perseguiu o infrator conseguiu capturá-lo e ali começou uma série de linchamento. Alguém acionou a polícia e uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram este suspeito.

No ato da prisão, o homem colaborou e não reagiu a voz de prisão. Os populares guardaram a arma caseira usada na tentativa fracassada de assalto e entregaram a polícia. Esta arma, serve como prova nos autos do processo.

Desfecho

O homem foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi detectado que o envolvido já possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

