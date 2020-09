Suposto ladrão de ouro é preso no município Eirunepé no AM

| Foto: Divulgação

Eirunepé- Um homem de 26 anos, vinha aterrorizando com uma faca os moradores do município Eirunepé (1.160 quilômetros de Manaus). Nesta quarta-feira (2), ele se aproximou de uma mulher e a obrigou a entregar o cordão de ouro com ameaça de furar a vítima, se não o fizesse. Sem pensar duas vezes, ela entregou o acessório e assim que passou pelo susto, encontrou com a polícia e explicou o ocorrido.

Os policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), iniciaram as buscas por meio do retrato descrito pela vítima e para onde ela indicou que o homem teria ido. O acusado foi encontrado no conjunto Beija-flor, no bairro São José. Assim que avistou a polícia, tentou correr mas foi preso pela equipe.

Com ele, estava o artigo de ouro, mas a arma utilizada para cometer os assaltos não foi encontrada.

Procedimentos

O suposto assaltante foi conduzido para a 7ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no local ele deve passar por procedimentos cabíveis.

