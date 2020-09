Homem armado é preso enquanto vendia drogas no Alvorada

A ocorrência foi apresentada no 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de 36 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (2), no momento em que estava comercializando entorpecentes na rua 9, do bairro Alvorada , na Zona Oeste de Manaus. Com o suspeito a equipe da Rocam Motos ainda apreendeu uma arma de fogo.

Por volta das 15h50, os policiais militares receberam uma denúncia que o homem estava armado e atuando no tráfico de drogas naquela localidade. A equipe Rocam Motos , de imediato, foi ao endereço informado, onde avistou o suspeito com as características repassadas na denúncia.

Durante a abordagem policial, foram localizados um revólver calibre 38 e porções de drogas.

Questionado sobre a origem do material ilícito, o homem relatou que na casa dele haviam mais entorpecentes. Ao fazerem buscas na residência, as equipes encontraram uma balança de precisão, seis porções de maconha, munições e R$ 73 reais.

O suspeito e toda materialidade apreendida foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde os procedimentos cabíveis foram adotados.

