Adolescente é executado com sete tiros em emboscada no Cidade de Deus

Manaus - O adolescente Felipe Castro Nunes, de 16 anos, foi morto com sete disparos, na madrugada desta quinta-feira (3), em uma emboscada. O crime aconteceu na rua 19 do conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta de 1h, pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para atender a ocorrência.

Segundo informações da polícia, testemunhas relataram que o adolescente estava em casa e foi chamado por desconhecidos para ir até a rua 19, localizada nas proximidades da residência dele. Ao chegar ao local, o rapaz foi surpreendido com vários disparos.

Devido aos tiros, o rapaz caiu de um barranco e parou em frente a uma casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o garoto morreu no local do crime. Os disparos atingiram a cabeça, costas e quadril da vítima.

Conforme o levantamento da polícia, Felipe não tinha passagens por nenhum crime. O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A equipe do EM TEMPO esteve pela manhã no local do crime, mas nenhum vizinho da vítima quis falar sobre o assassinato e familiares não foram localizados.

Um morador do bairro falou sobre os constantes assaltos na localidade. Segundo ele, o local onde o adolescente foi assassinado é alvo de vários roubos.

"Moro no bairro há bastante tempo e já aconteceram vários assaltos. Minha esposa foi assaltada na frente de casa por dois homens que estavam em uma moto", disse o morador.

