Polícia encontra mais de 300 tabletes de maconha em Japurá, no AM

Drogas estavam em uma área de mata fechada | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Japurá (AM) - Um carregamento de 385 tabletes de maconha do tipo "skunk" foram encontrados em uma área de mata fechada nesta quarta-feira (2) no município de Japurá, distante 952 quilômetros de Manaus. A carga estava acondicionada em 33 sacolas, que foram deixadas próximas ao ramal Dona Marta.

Policiais do 4º Grupamento da Polícia Militar do Amazonas chegaram até a droga por meio de uma denúncia anônima. Eles informaram que, ao chegar no local - de difícil acesso -, encontraram as bolsas pretas com as drogas. Ninguém foi preso.

Os entorpecentes foram levados para o 59º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, onde foi identificado o tipo da droga.

Japurá na linha do tráfico

A cidade de Japurá é conhecida por ser rota de comércio de drogas no Amazonas. Em outubro de 2019, foram apreendidos 120 quilos de maconha que abasteceriam bocas de fumo em Manaus. A droga estava escondida na parede falsa do frigorífico de um barco. Muitas das embarcações apreendidas no estado saíram de Japurá.

Em julho deste ano, foi estimado um prejuízo de R$ 1,5 milhão após os trabalhos do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), que encontraram drogas escondidas em botijões de gás e em um carro.

Leia mais:

314 kg de drogas são apreendidos em pista de aeroporto do Amazonas

Facção perde R$ 1,5 milhão em maconha que vinham em embarcações do AM