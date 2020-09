PC pede apoio para localizar jovem envolvido em roubo de veículos

Wanderson Medeiros Barroso, de 19 anos, está sendo procurado pela polícia | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus- Polícia pede colaboração para encontrar, Wanderson Medeiros Barroso, de 19 anos, investigado pela participação no roubo de dois veículos. Os crimes ocorreram no dia 1° de julho deste ano, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular da Especializada, na ocasião dos crimes, Wanderson, juntamente com outras duas pessoas, que já estão sendo investigadas, solicitou uma corrida junto a um motorista de aplicativo de transporte urbano para o bairro Glória, zona oeste da cidade. Segundo a autoridade policial, em determinado momento, os três anunciaram o roubo e levaram o veículo modelo Fiat Uno, cor amarela, um aparelho celular e R$ 1 mil em espécie, que pertenciam à vítima.

“Logo após a ação criminosa, eles abandonaram o veículo no bairro São Jorge, naquela mesma zona e, em seguida, roubaram um outro automóvel da montadora Volkswagen, de cor prata. No decorrer das investigações, identificamos que Wanderson possui uma vasta ficha criminal e tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, lesão corporal e um latrocínio tentado ocorrido em janeiro de 2019, no bairro Compensa”, detalhou Cícero Túlio.

Disque-denúncia – O delegado destacou também que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro da jovem, pode entrar em contato por meio do número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da DERFV, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu ele.

