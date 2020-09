Jovem mata desafeto com facada no peito por ciúmes da namorada no AM

A vítima foi morta com uma facada no peito | Foto: Divulgação

Eirunepé - Francisco Cleusomar Viana de Oliveira, de 19 anos, o "Zazá" foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 6h, pela autoria do homicídio de Jordenilson Pereira da Silva, que tinha 24 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), por volta das 3h, na ponte da baixada, no bairro Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, em Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital). A vítima foi morta com uma facada no peito.

A ação foi deflagrada por policiais civis e militares daquele município. De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Júnior, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as equipes receberam denúncia de um homicídio no local mencionado, ocasião em que saíram em diligência, e constataram a ocorrência, bem como, identificaram Francisco, como sendo o autor do delito.



Segundo o gestor, Francisco esfaqueou Jordenilson no peito. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local. “Francisco ainda tentou empreender fuga pelo bairro Santo Antônio e se esconder na casa do tio dele. Porém, realizamos o cerco e conseguimos efetuar a prisão dele horas após a ação criminosa. A motivação do crime seria o envolvimento da vítima com a namorada do suspeito”, explicou Gonzaga Junior.

Flagrante

Encaminhado à delegacia, Francisco foi autuado em flagrante por homicídio. Ao término dos procedimentos, ele irá permanecer custodiado, na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria