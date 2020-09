Vídeo: Criminosos invadem mercadinho e aterrorizam vítimas em Manaus

Os suspeitos estavam armados | Foto: Divulgação

Manaus - Dois assaltantes invadiram na noite desta quinta-feira (3), por volta das 19h40, um mercadinho localizado no bairro Lago Verde, na Zona Sul de Manaus. Um deles portava arma de fogo e os dois aterrorizaram os funcionários e clientes. Nem as câmeras de segurança instaladas em vários pontos do estabelecimento intimidaram os suspeitos.

Pelo vídeo é possível ver a chegada dos criminosos. Um estava com uma camisa e boné na cor preta e o outro com camisa verde. Eles nem disfarçam ter interesse nos produtos: já chegam anunciando o assalto e mostrando a arma de fogo. A operadora de caixa no mesmo instante abre a gaveta e entrega todo o dinheiro.

Um cliente entra no estabelecimento sem perceber a ação criminosa que estava ocorrendo e acaba sendo rendido por um dos criminosos. Ele entrega o aparelho celular que segurava nas mãos. Ele ainda chega a ser empurrado pelo criminoso de camisa preta.

Logo em seguida, eles conferem se ainda algo de valor para ser roubado e saem do mercadinho sem serem identificados.

Qualquer denúncia sobre a identificação e paradeiro dos suspeitos pode ser repassadas aos números: 181 e 190. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo que registrou a ação criminosa: