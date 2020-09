Autor de acidente que 'partiu homem ao meio' é preso em Manaus

A vítima morreu no local | Foto: Divulgação

Manaus - O condutor de um caminhão guincho, de 49 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (3) após causar um grave acidente e matar o pedestre João Batista Galiza, de 42 anos . No acidente, a vítima teve o corpo cortado ao meio.

O acidente aconteceu na avenida Mirra, loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o condutor do veículo perdeu a direção após falhas mecânicas.

O dono do caminhão foi conduzido até a plataforma do Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Após o resultado, ele foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi indiciado por homicídio culposo (Quando não há intensão de matar).

Leia mais:

Vídeo: carro capota e trânsito fica lento em via de Manaus

Cratera se abre após canos estourarem por baixo do asfalto, em Manaus