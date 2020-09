Suspeito de estuprar adolescente de 13 anos é preso em ramal na BR-174

Caso foi apresentado na Depca | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Um homem de 22 anos foi preso na tarde de quinta-feira (3), no ramal da Sinhá, localizado na rodovia federal BR-174, Zona Rural da capital. Ele é suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável . A vítima foi uma adolescente de 13 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) , policiais militares prenderam o suspeito em flagrante. As circunstâncias do crime não foram divulgadas e o suspeito foi levado até a especializada, onde ele e a vítima foram ouvidos pela delegada.

Foram requisitados exames de conjunção carnal e atendimento psicológico à vítima. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e deve passar por audiência de custódia.

