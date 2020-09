Ousadia: Homem assalta ônibus da linha 321 em Manaus

As vítimas foram até o 6° DIP registrar a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Um criminoso ainda não identificado pela polícia assaltou, na noite desta sexta-feira (4), um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 321. O homem não se intimidou pela falta de 'comparsas' e ameaçou as vitimas com uma arma de fogo. O fato aconteceu no avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

Os passageiros relataram que viveram momentos de terror durante a ação do homem. Com um revólver em mãos, ele recolheu aparelhos celulares, pertences pessoais e dinheiro. Logo em seguida, fugiu e não foi localizado.

Os envolvidos foram até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

