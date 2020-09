Crianças são abandonadas e ferem filha da vizinha em Manaus

Manaus - Um homem de 37 anos foi preso na noite de sexta-feira (4), por volta das 22h19, no conjunto Jardim dos Bares, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Ele abandonou as três filhas menores sozinhas. As crianças amarraram a filha da vizinha e feriram a menina com uma faca.

De acordo com informações da 21° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mãe das meninas havia saído para trabalhar e deixou as crianças com o pai. No entanto, o homem saiu e não retornou.

A filha de uma vizinha foi brincar na casa delas e contou à mãe que foi amarrada pelas três crianças e ferida com uma faca. A mãe da criança chegou ao local e interrompeu a ação. A menina foi levada a uma unidade hospitalar.

As crianças foram encaminhadas à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e o pai foi preso por abandono de incapaz.

A menina de 12 anos foi apreendida e levada até à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deeai) e vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.

