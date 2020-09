Homem é preso com arma e drogas na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem de 34 anos foi preso na madrugada deste sábado (5), às 4h15, na comunidade Gustavo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma arma de fogo e porções de droga.

De acordo com os policiais da 13°Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a abordagem do homem, foram localizados um revólver calibre 38, com duas munições intactas, duas porções médias de cocaína e uma balança de precisão.

O material foi apreendido e o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais