Retrato falado de possível maníaco sexual de Apuí é divulgado

O retrato falado divulgado poderá ajudar na identificação do autor de pelo menos dois atentados violentos contra duas mulheres em Apuí | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - O retrato falado de um homem suspeito de ser o maníaco sexual em Apuí, município distante 408 quilômetros de Manaus, divulgado nesta sexta-feira (4), informa que ele tem de 25 a 30 anos, pele clara e de estatura mediana. De acordo com a Polícia Civil do 71° Distrito Integrado de Polícia, o suspeito anda atormentando a população e dando trabalho extra para a polícia Civil e Militar de Apuí.



O retrato falado divulgado poderá ajudar na identificação do autor de pelo menos dois atentados violentos contra duas mulheres em Apuí. Em um dos atentados, uma jovem que não teve a identidade revelada, entrou em luta corporal com o homem dentro do quarto aonde a mesma descansava.

Para os que puderem colaborar com informações sobre a localização do suspeito, deve-se entrar em contato por meio do número 190 | Foto: Divulgação

Para os que puderem colaborar com informações sobre a localização do suspeito, deve-se entrar em contato por meio do número 190, (97) 3389-1709, ou então pelo WhatsApp: (97) 99165-2506. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante Francisco Rocha delegado titular do 71° DIP.

